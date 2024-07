Rovena Rosa/ Agência Brasil Transporte público

Na próxima terça-feira, dia 9 de julho, é feriado em São Paulo em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932. Com isso, diversos serviços públicos e privados terão seus horários de funcionamento alterados. Confira abaixo como ficará o atendimento em diferentes setores.

Bancos:

As agências bancárias não abrirão no feriado. No entanto, os serviços de autoatendimento, internet banking e mobile banking estarão disponíveis para os clientes.

Bolsa de Valores (B3):

A B3 não funcionará no dia 9 de julho, seguindo o calendário de feriados do Estado de São Paulo.

Transporte Coletivo:

Haverá possíveis alterações no funcionamento dos transportes coletivos, com redução de veículos e horários mais espaçados. É recomendável verificar com antecedência a programação das linhas.

Comércio:

Na capital paulista, a abertura das lojas será opcional e fica a critério de cada comerciante. No interior, o horário de funcionamento poderá ser definido por cada cidade. O comércio pode operar até as 23h, respeitando 60% da capacidade máxima, conforme as diretrizes do Plano São Paulo.

Lotéricas:

As lotéricas seguirão as determinações locais, portanto é recomendável verificar se estarão abertas e em que horários.





Agências do INSS:

Todas as agências do INSS estarão fechadas. Os serviços podem ser realizados remotamente pelos canais digitais, como telefone (135), site e aplicativo Meu INSS.

Correios:

A maioria das agências dos Correios estará fechada, com exceção das localizadas em Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra e Cajuru, que funcionarão normalmente. As entregas serão realizadas na região metropolitana.