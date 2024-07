FREDERIC J. BROWN Petrobras anunciou primeiro reajuste de 2024

A Petrobras anunciou que os preços da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras vão aumentar a partir desta terça-feira (9) - este é o primeiro reajuste do ano.

Segundo a estatal, o litro da gasolina vai ter uma alta de R$ 0,20 , passando para R$ 3,01. Já o litro do gás de cozinha de 13kg vai aumentar R$ 3,10 , totalizando R$ 34,70.

Mas, afinal, como os brasileiros vão sentir esse aumento? Confira abaixo quais produtos e serviços serão impactados.

Alimentos

Com o aumento estabelecido pela Petrobras, como é de costume, a expectativa é que o valor dos alimentos e das bebidas suba nos supermercados. Consequentemente, o preço para comer em restaurantes também ficará mais "salgado".

Transporte

Assim como fica mais caro colocar gasolina no próprio carro, o valor das corridas por aplicativo também tendem a subir com o reajuste da Petrobras.

O mesmo, entretanto, não se pode dizer dos transportes coletivos. Como o preço do diesel não foi alterado, a tendência é que o preço de fretes rodoviários e passagens de ônibus sejam mantidos.

Da mesma forma, como não houve reajuste no querosene de avião, as passagens aéreas devem continuar com o mesmo preço.

Veja a nota da Petrobras na íntegra

"A partir de amanhã, 09/07, a Petrobras ajustará seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras que passará a ser, em média, de R$ 3,01 por litro, um aumento de R$ 0,20 por litro.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,20 /litro, uma variação de R$ 0,15 a cada litro de gasolina C.

Em 2024, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras. O último ajuste ocorreu em 21/10/2023, uma redução. E o último aumento ocorreu em 16/08/2023.

Desde a implementação da nova estratégia comercial, a Petrobras reduziu seus preços de venda para as distribuidoras em R$ 0,17 /litro.

Já para o GLP, a Petrobras ajustará seus preços de venda para as distribuidoras que passará a ser, em média, equivalente a R$ 34,70 por botijão de 13kg, um aumento equivalente a R$ 3,10.

Em 2024, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de GLP da Petrobras para as distribuidoras. Os últimos ajustes ocorreram em 17/05 e 01/07/2023, duas reduções. E o último aumento ocorreu em 11/03/2022.

Desde 31/12/2022, a Petrobras reduziu seus preços de venda para as distribuidoras em valor equivalente a R$ 7,34 /13kg."

