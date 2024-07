shutterstock Concurso teve novo cronograma divulgado hoje

O governo federal concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (4) para divulgar o novo cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o "Enem dos concursos". Segundo o planejamento, as provas serão realizadas no dia 18 de agosto e os resultados saem dia 21 de novembro. A convocação está prevista para janeiro de 2025.

A prova foi programada inicialmente para 5 de maio, no entanto, foi adiada para 18 de agosto devido às condições climáticas adversas que afetaram o Rio Grande do Sul.

Quem fez a inscrição em maio e, por algum motivo, não poderá realizar a prova na nova data pode pedir devolução da taxa de inscrição entre os dias 5 e 7 de julho. Além disso, caso haja necessidade de alterar o local de prova, o prazo também é o mesmo, de sexta (5) a domingo (7).



Procedimento para solicitação

Os pedidos de reembolso devem ser realizados através da Área do Candidato, acessível na página onde foi feita a inscrição: cpnu.cesgranrio.org.br/login . O acesso é feito mediante login no portal gov.br, também conhecido como sistema Gov.

O Ministério da Gestão dispõe de um canal oficial para esclarecimento de dúvidas e denúncias relacionadas ao concurso através do e-mail [email protected] . Informações adicionais podem ser encontradas no site oficial: gov.br/gestao/concursonacional.

Candidatos afetados por falta de energia ou desastres naturais podem solicitar ressarcimento da taxa de inscrição por meio da Área do Candidato.

CNU

O CNU oferece um total de 6.640 vagas em 21 órgãos públicos, consolidando múltiplas oportunidades de emprego em um único processo seletivo. Os salários iniciais chegam a R$ 22,9 mil e as vagas estão distribuídas por todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Com um número recorde de inscritos, mais de 2,1 milhões de candidatos estão participando do processo seletivo, segundo dados do governo.

A previsão inicial era aplicar o exame em 228 cidades brasileiras. Novos cartões de confirmação serão disponibilizados em 7 de agosto, conforme anunciado pelo Ministério da Gestão.

Novo cronograma

Reprodução YouTube Cronograma do "Enem dos concursos"