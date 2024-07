FreePik Absorventes higiênicos terão imposto zerado

A equipe da Câmara dos Deputados que analisa a regulamentação da reforma tributária propôs a adição de absorventes e outros produtos de "dignidade menstrual" na lista de produtos médicos isentos de imposto.

Ao mesmo tempo, o relatório retira o citrato de sildenafila, o viagra, dos produtos isentos. Com isso, o medicamento passará a ser tributado em 40% da alíquota cheia, estimada em 26,5%.

“É uma vergonha um produto masculino estar na [alíquota] zero e uma menina pobre pagar [com imposto] absorventes mensalmente”, afirmou o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), integrante do grupo de trabalho que debate o tema.

Além de absorventes - que podem ser internos, externos, descartáveis e reutilizáveis-, outros produtos de dignidade menstrual que podem ser completamente desonerados são:

Tampões higiênicos;

Calcinhas absorventes;

Coletores menstruais.

O texto foi apresentado nesta quinta-feira (4) e ainda terá de ser votado para começar a valer. A expectativa é que ele seja enviado ao plenário da Câmara até dia 15 de julho, quando começa o recesso parlamentar. O tema é tratado com “prioridade total” pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Medicamentos

O novo relatório do grupo de deputados mantém os 850 medicamentos que teriam tributos reduzidos, com taxação de 40% da alíquota. Outros 383 ficariam isentos de imposto.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .