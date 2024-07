Reprodução/YouTube/governo federal Lula fala durante cerimônia no RIo Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a alfinetar o Banco Central e o mercado financeiro nesta segunda-feira (1º), em cerimônia realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ao anunciar mais de R$ 3 bilhões para as áreas de energia, habitação, educação e saúde na Bahia , o chefe do Executivo reforçou que seus compromissos são com a população, e não com os banqueiros.

"Eu não tenho que prestar contas a nenhum ricaço e a nenhum banqueiro deste país", disse o petista. "Eu tenho que prestar contas é ao povo pobre e trabalhador deste País, que precisa que a gente tenha cuidado e que a gente cuide deles", acrescentou o mandatário.

"Eu quero cuidar como a gente cuida de qualquer coisa que a gente ama, de qualquer coisa que a gente gosta, porque eu também aprendi que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente", prosseguiu Lula.

Desde a semana passada, Lula vem criticando os bancos por "ganhar dinheiro com juros altos" devido à decisão do Banco Central, que manteve a taxa Selic em 10,50%.

O presidente também tem levantado suspeitas de supostos ataques especulativos ao real, o que teria como resultado a alta do dólar - a cotação chegou a R$ 5,65, o maior nível desde janeiro de 2022 .

Investimento

O montante anunciado por Lula será repassado através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Em seu discurso, o chefe do Executivo também criticou os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro por paralisar obras importantes.

"Esses canalhas pararam as obras e não fizeram, num total desrespeito às necessidades do povo desse país. É por isso que eu tenho dito que eu não quero governar o País, eu quero cuidar desse país", declarou.

No fim de seu discurso, o presidente ainda enalteceu a melhora no mercado de trabalho e o aumento da renda média da população brasileira em seu terceiro mandato.

