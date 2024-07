Lorena Amaro Dólar disparou nesta segunda (1°)





Nesta segunda-feira (1°), o dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,6527, atingindo seu maior patamar desde 10 de janeiro de 2022, quando chegou a R$ 5,6742. A valorização da moeda norte-americana foi influenciada por novas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), incertezas em relação à política fiscal do governo e questões relacionadas ao mercado externo.

Nesta segunda-feira, o presidente Lula voltou a criticar o Banco Central, afirmando que o próximo presidente da instituição deverá ter uma visão do Brasil "do jeito que ele é, e não do jeito que o sistema financeiro fala", reforçando sua desaprovação à gestão de Roberto Campos Neto.

"Eu estou há dois anos com o presidente do Banco Central do [ex-presidente Jair] Bolsonaro, não é correto isso", declarou o petista.

"Eu tenho que, com muita paciência, esperar a hora de indicar o outro candidato, e ver se a gente consegue... ter um presidente do Banco Central que olhe o país do jeito que ele é, e não do jeito que o sistema financeiro fala", acrescentou, destacando que "quem quer BC autônomo é o mercado”, completou.

A repercussão das declarações de Lula contribuiu para o aumento de 1,15% no valor do dólar, que na sexta-feira (28) havia fechado em R$ 5,5884. Em contraste, o Ibovespa registrou uma alta de 0,62%, atingindo 124.680 pontos.

Desde a semana passada, o presidente Lula tem criticado o Banco Central. Entretanto, ele reiterou que seu governo mantém responsabilidade fiscal e que sua principal meta é controlar a inflação.





Outros fatores que mexem com o mercado

Além das declarações de Lula, o mercado também demonstra preocupação com a política fiscal do Brasil, especialmente após os índices consolidados do setor público apresentarem um déficit maior que as projeções do mercado.

A previsão atual indica que a inflação deve atingir 4%, superando os 3,98% inicialmente estimados. Outro fator que influencia os investidores é a atividade econômica dos Estados Unidos e de outros países.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.