INSS libera documento digital de forma fácil

Para quem recebe benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social ), é possível obter o comprovante de pagamento de forma simples e online, sem a necessidade de ir até uma agência.



Passos para realizar o serviço:

Acesse o site Meu INSS .

No campo de busca "Do que você precisa?", digite "extrato de pagamento".

Selecione a opção para baixar o PDF do extrato.

Baixe o Meu INSS para realizar o serviço pelo celular. Veja a galeria com o passo a passo:

Tela Inicial do Meu INSS Reprodução "Do que você precisa?" Reprodução Extrato de pagamentos Reprodução





Procedimentos durante a indisponibilidade do sistema informatizado:

Acesse o site do Meu INSS ou ligue para 135.

Documentação necessária:

CPF.

Tempo estimado de espera:

Atendimento imediato para solicitações pelo aplicativo ou site.

Com agendamento na agência, o documento será entregue ao final do atendimento.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com a Central 135.

