Agência Brasil INSS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que antecipa o pagamento do 13º salário para segurados e dependentes da Previdência Social, conforme publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (13).

O pagamento abrangerá segurados e dependentes que receberam em 2024 benefícios como auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

O benefício será concedido em duas parcelas:

A primeira parcela corresponderá a 50% do valor do benefício previsto para abril e será paga juntamente com os benefícios desse mês (depositados entre os cinco últimos dias úteis de abril e os cinco primeiros dias úteis de maio). A segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e a quantia da parcela antecipada, sendo paga junto com os benefícios de maio (depositados entre os cinco últimos dias úteis de maio e os cinco primeiros dias úteis de junho).

No caso de cessação do benefício antes de 31 de dezembro de 2024, será pago o valor proporcional do abono anual.

Tradicionalmente, o abono é concedido no segundo semestre de cada ano, porém nos últimos anos, o governo tem optado pela antecipação do pagamento para impulsionar a economia.

Estima-se que cerca de 33 milhões de beneficiários sejam contemplados, resultando em um aporte de aproximadamente R$ 66 bilhões na economia durante o primeiro semestre.

Aqueles que recebem benefícios assistenciais de aposentadoria e pessoas com deficiência de baixa renda, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), não têm direito a essa gratificação.