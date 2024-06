Wikimedia Commons Sabesp - Unidade de Negócio Oeste. Distrito de Vila Leopoldina, São Paulo, SP, Brasil.

A Sabesp (SBSP3) colocou ações à venda na noite desta sexta-feira (21), após o fechamento do mercado. Com a medida, inicia-se a etapa final de privatização da empresa. A partir de segunda-feira (24), os investidores credenciados na bolsa de valores brasileira (B3) poderão fazer suas ofertas para comprar 15% da estatal.

Os lances poderão ser feitos até dia 28 de junho. Depois, as duas empresas que oferecerem o maior valor por ação serão selecionadas para uma competição final sobre qual delas vai oferecer mais recursos ao governo de São Paulo. O resultado sairá no dia 15 de julho.

Ainda em julho, a partir do dia 1º, mais 17% das ações da Sabesp serão colocadas à venda pelo governo de SP, com a possibilidade de serem compradas por investidores aptos a operar no mercado de ações, incluindo pessoas físicas.

O processo de privatização vai diminuir a participação do governo de São Paulo na Sabesp de 50,3% para 18%. Hoje em dia, metade da empresa já está sob controle da iniciativa privada. Mesmo com a venda da companhia, o poder público ainda terá poder de veto em algumas decisões.

Confira o cronograma apresentado pelo governo de SP:

24 a 28/6: Acionistas credenciados apresentam lances

28/6: Divulgação dos finalistas para acionista de referência

1 a 15/7: Investidores, pessoas físicas e fundos de investimento fazem ofertas pelas ações da Sabesp no varejo

16/7: Divulgação do acionista de referência

18/7: Precificação da oferta

22/7: Liquidação da operação

