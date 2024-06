Agência Brasil Magda Chambriard é a nova presidente da Petrobras

Nesta quarta-feira (19) o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, marcará presença na cerimônia de posse da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard , no Rio de Janeiro. O evento está agendado para as 15h30 e acontecerá no Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes).



Esta será a primeira vez em 12 anos que um presidente da República participará da posse de um presidente da Petrobras, desde 2012, quando a ex-presidente Dilma Rousseff esteve presente na cerimônia de Graça Foster.

Além da posse de Magda Chambriard, Lula aproveitará sua agenda no Rio de Janeiro para participar do ato de assinatura de um contrato de operações de crédito entre o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a prefeitura do Rio de Janeiro.

Magda Chambriard assume o cargo após a demissão de Jean Paul Prates, que ocupava a presidência da estatal até pouco mais de um mês atrás. Na última sexta-feira, a nova presidente iniciou movimentações na equipe da Petrobras ao indicar três nomes para as diretorias executivas: Renata Baruzzi para a Diretoria Executiva de Engenharia, Tecnologia e Inovação; Sylvia dos Anjos para a Diretoria Executiva de Exploração e Produção; e Fernando Melgarejo para a Diretoria de Relacionamento com Investidores.

As indicações de Magda Chambriard ainda estão pendentes de aprovação interna, enquanto os diretores atuais permanecem em suas funções.

Magda Chambriard é mestre em Engenharia Química pela COPPE/UFRJ e possui uma trajetória de 22 anos na Petrobras, onde começou na área de produção em 1980. Entre 2012 e 2016, foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Anteriormente, desde abril de 2021, atuava como diretora da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e é sócia da empresa Chambriard Engenharia e Energia desde janeiro de 2018.

Antes da nomeação de Magda Chambriard, outros nomes foram especulados para o cargo na Petrobras, como Aloizio Mercadante, atual presidente do BNDES, Clarice Coppetti, diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras, e Bruno Moretti, secretário de Análise Governamental (SAG) da Casa Civil.

