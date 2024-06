Reprodução: Redes Sociais Novo lanche do Burger King foi lançado nesta quinta-feira (13)

O Burger King lançou o "King Costela" na quinta-feira (13) dois anos após a empresa ser notificada pelo Procon-SP e renomear o "Whopper Costela". Na época, a marca foi condenada a pagar R$ 200 mil por propaganda enganosa em relação ao sanduíche.

Em 2022, os consumidores alegaram que o "Whopper Costela" não tinha carne de costela na composição. A empresa então renomeou o lanche para "Whopper Paleta Suína".





Novo lançamento

Ontem, o Burger King lançou o "King Costela", que segundo a empresa tem "costela desfiada real".

No anúncio, a rede de fast food agradeceu o Procon-SP, dizendo que se não fosse pelo órgão, o lanche não existiria.

"Querido Procon-SP, quando o nosso Whopper Costela foi cancelado, doeu. Mas, hoje, somos só gratidão. Se não fosse por você, não teríamos repensado as nossas atitudes e lançado um sanduíche de costela, feito com costela desfiada", diz o comercial.

Ao fim do anúncio, os funcionários da empresa seguram uma placa escrita "#ValeuPROCON-SP". Segundo o comercial, o lanche estará disponível por tempo limitado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.