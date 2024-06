Lorena Amaro Moeda brasileira desvalorizou 9,5% em 2024

O real está entre as 10 moedas que mais perderam valor frente ao dólar em 2024, segundo informou o levantamento da agência classificadora de risco Austin Rating, divulgado nesta quarta-feira (12).



Segundo os dados contabilizados até a última terça-feira (11), a moeda brasileira sofreu uma queda de 9,5% no ano, ocupando a sétima posição entre as que mais se desvalorizaram no período.

Ontem, o dólar fechou a R$ 5,36, registrando o maior valor desde novembro de 2022 - ao longo do dia, a moeda norte-americana chegou a bater em R$ 5,37, mas oscilou negativamente no fim da tarde.

De acordo com o levantamento da Austin Rating, a moeda da Nigéria, conhecida como naira, foi a que mais perdeu valor neste ano, com uma queda de impressionantes 42,8%.

Na sequência, aparecem as moedas de outros países africanos: Egito, Sudão do Sul e Gana. O peso argentino e o iene, do Japão, foram as outras moedas que se desvalorizaram ainda mais que o real frente ao dólar.

"Entre os países piores do que o Brasil, temos a Argentina, que vive uma crise econômica, e nações que enfrentam algum problema de confronto civil, como Nigéria, Egito, Sudão do Sul e Gana. Já o Japão tinha tido um bom desempenho, mas agora se desvalorizou por ter uma base fraca", explicou o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, em entrevista ao g1.

Ranking das moedas que mais perderam valor em 2024:

1) Naira/Nigéria - 42,8%

2) Libra/Egito - 35%

3) Libra Sul Sudanesa/Sudão do Sul - 29,9%

4) Cedi Gana/Gana - 29%

5) Peso argentino/Argentina - 10,5%

6) Iene/Japão - 10,1%

7) Real/Brasil - 9,5%

8) Lira Turca/Turquia - 8,7%

9) Peso/México - 8,1%

10) Franco Suíço/Suíça - 6,8%

Motivos

O principal impulsionador do dólar são as incertezas sobre a postura do Federal Reserve (Fed) em relação aos juros dos EUA. Dados econômicos dos Estados Unidos têm sinalizado uma possível desaceleração da economia, o que leva os investidores a acreditarem que o Fed pode iniciar o ciclo de cortes nos juros em setembro.

No entanto, dados recentes indicam uma criação de empregos acima do esperado em maio, o que traz incertezas sobre a direção dos juros. Juros mais altos nos EUA favorecem o dólar, tornando os rendimentos norte-americanos mais atraentes para investidores estrangeiros.

Além disso, outros fatores contribuíram para a alta do dólar, como a variação de preços das commodities, o cenário da balança comercial brasileira e as incertezas sobre o quadro fiscal do Brasil.