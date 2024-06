Lorena Amaro Dólar fechou a R$ 5,36 nesta terça-feira (11)

O dólar fechou a R$ 5,36 nesta terça-feira (11), registrando o maior valor desde novembro de 2022 - ao longo do dia, a moeda norte-americana chegou a bater em R$ 5,37, mas oscilou negativamente no fim da tarde.

Com o resultado desta terça, o dólar sobe 0,68% na semana e 2,12% no último mês. Em comparação com os 12 meses anteriores, a moeda norte-americana subiu 10,47%.

A alta ocorre em meio à expectativa da decisão Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) sobre o aumento dos juros, prevista para esta quarta.

Além disso, o aumento do dólar vem no mesmo dia em que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) sobe 0,46% em maio, acima das expectativas do mercado.

















Já o Ibovespa , principal índice acionário da bolsa de valores brasileira (B3), também encerrou em alta, com um avanço de 0,73%, aos 121.635 pontos.

O resultado do dia faz com que o Ibovespa tenha uma alta de 0,72% na semana. No mês, porém, a bolsa de valores brasileira tem queda de 0,38%. O ano chega a 9,35% de perdas.



