Reprodução: Instagram Françoise Bettencourt Meyers passou a ser herdeira da L'Oréal em 2017

Françoise Bettencourt Meyers, a mulher mais rica do mundo conquistou um novo recorde na quarta-feira (5). Ela agora alcançou uma fortuna de mais de R$ 500 bilhões.



Bettencourt é francesa, tem 70 anos e é herdeira da L'Oréal, com um patrimônio estimado em US$ 100,4 bilhões, ou R$ 527,1 bilhões. No ranking de bilionários da Forbes, ela ocupa a 15ª posição.

Ela também é escritora, pianista e filantropa. Além de ser presidente da fundação filantrópica da família, voltada para projetos na ciência e na arte na França.

Françoise hoje é a atual vice-presidente do conselho da L'Oréal, a maior empresa de cosméticos e beleza do mundo.

A francesa é a mulher mais rica do mundo desde 2021, segundo a Forbes. Em 2022, ela ocupou a 14ª colocação dos maiores bilionários.

Ela é a segunda francesa na lista dos mais ricos, ficando atrás somente de Bernard Arnault, presidente e diretor-executivo da LVMH, controladora da marca de luxo Louis Vuitton. Ele é considerado o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de mais de US$ 209 bilhões.

L'Oréal

Françoise se tornou herdeira da L'Oréal em 2017, após o falecimento da mãe. Ela então passou a ter 33% das ações e em 2018 já estava na lista dos mais ricos do mundo.

A empresa está presente em 130 países, com seus principais mercados sendo Estados Unidos, França, China, Alemanha e Brasil.

Top 10 mais ricos do mundo

Bernard Arnault, CEO da LVMH, controladora da grife Louis Vuitton, com US$ 209,3 bilhões (R$ 1,99 trilhão)

Elon Musk, CEO da Tesla, com US$ 208,4 bilhões (R$ 1,93 trilhão)

Jeff Bezos, fundador da Amazon, com US$ 201,5 bilhões (R$ 1,5 trilhão)

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, com US$ 174 bilhões (R$ 915 bilhões)

Larry Page, cofundador do Google, com US$ 145,6 bilhões (R$ 762 bilhões)

Sergey Brin, cofundador do Google, com US$ 139,5 bilhões (R$ 731 bilhões)

Warren Buffett, megainvestidor, com US$ 135,1 bilhões (R$ 709 bilhões)

Bill Gates, fundador da Microsoft, com US$ 130,6 bilhões (R$ 683 bilhões)

Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, com US$ 125,1 bilhões (R$ 657 bilhões)

Larry Ellison, cofundador da Oracle, com US$ 115,6 bilhões (R$ 605 bilhões)





