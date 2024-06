Divulgação CEO da Hurb (ex-Hotel Urbano), João Ricardo Mendes

O dono e fundador da Hurb (ex-Hotel Urbano), João Ricardo Mendes , está sendo acusado de ter cometido ameaça de agressão física, injúria racial, humilhação e calúnia contra um ex-funcionário. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está acompanhando o caso, que teria acontecido na sede da empresa, na Barra da Tijuca.

De acordo com imagens obtidas pelo jornal O Globo, em conversas gravadas na sede da empresa, dentro do condomínio Península Corporate , João Mendes chamou o antigo funcionário, que não teve a identidade divulgada, de "mau caráter", "fofoqueiro", "frouxo", "bundão", entre outros xingamentos.

As imagens obtidas também mostram o CEO da Hurb fazendo ameaças físicas e praticando injúria racial. "Tu vai ficar sem dente, brother, porque o que eu vi é que você é mau caráter, cuzão e fofoqueiro", disse João para o antigo funcionário. "Tu é um japonês frio que nunca teve o amor do pai ou do avô. Vou fazer de tudo pra te fod**", emendou.

A publicação afirma que o ex-funcionário entrou em rota de colisão com João Mendes quando se recusou a assinar um documento. Ele ainda contratou advogados para fazer a rescisão indireta - modalidad que se assemelha à justa causa, mas, no lugar do empregado, é o empregador que comete a falta grave que impede a continuidade da relação de emprego.

Histórico polêmico

O CEO da Hurb reperutiu negativamente durante a pandemia, quando vendeu centenas de milhares de pacotes flexíveis de viagens, mas não conseguiu arcar com seus compromissos.

Além disso, João Mendes chegou a ameaçar um cliente da Hurb . Em gravação, o CEO chama o cliente de "retardado", "otário" e "bundão". O vídeo também mostra o empresário fazendo ameaças: "puxei sua capivara toda" e "está arriscado alguém bater nessa merda da sua casa" foram algumas das frases ditas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp