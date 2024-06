YouTube A vaca é produto dos esforços para criar animais mais musculosos e produtivos





Na ExpoZebu em Uberaba, um dos maiores eventos da pecuária mundial, um leilão chamou a atenção dos criadores e investidores do setor. A estrela do evento foi a vaca Viatina-19 FIV Mara Movéis, considerada a mais cara do mundo e avaliada em 4 milhões de dólares, segundo o Guinness World Records.

O animal foi levado ao leilão sob um rigoroso esquema de segurança, com guarda-costas e câmeras de monitoramento em tempo real.

Viatina-19 é uma vaca que pesa 1.100 kg, o dobro do peso médio de sua raça. Seu corpo é monitorado por câmeras de segurança e protegido por um guarda armado. Para promover ainda mais a vaca, os proprietários colocaram outdoors elogiando suas características e convidando visitas para conhecê-la de perto.

No contexto da indústria pecuária, Viatina-19 representa os avanços genéticos e a busca por animais com características diferenciadas.

A pecuária é uma fonte importante de desenvolvimento econômico no Brasil, e o governo brasileiro tem buscado expandir os mercados de exportação de carne bovina, valorizando animais de alto padrão genético como Viatina-19.

A vaca é produto dos esforços para criar animais mais musculosos e produtivos. Fazendeiros compartilham a propriedade de vacas campeãs para extrair óvulos e sêmen, e Viatina-19 se destaca pela musculatura, fertilidade e transmissão de características para a prole. Criadores chegam a pagar cerca de 250 mil dólares por óvulos da Viatina-19.

A ExpoZebu, onde ocorreu o leilão da Viatina-19, é conhecida por seus shows de gado e leilões de alto valor, como o Elo de Raça, que reúne os melhores exemplares do setor. O evento também levanta questões sobre o impacto ambiental da pecuária, contribuindo para desmatamento e emissões de metano.

No entanto, melhorias genéticas como as representadas por Viatina-19 podem reduzir a idade de abate e minimizar o impacto ambiental.

