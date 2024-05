Divulgação O leilão foi conduzido por Galvão Bueno





Na última quarta-feira (15), um evento de solidariedade chamou a atenção: o leilão de uma bezerra da raça Viatina-19 FIV Mara Móveis, considerada uma das vacas mais valiosas do mundo.

O leilão foi conduzido por Galvão Bueno e transmitido por um canal especializado, arrecadando R$ 3 milhões. Esse montante será integralmente destinado para auxiliar as vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul.

A bezerra em questão, Viatina-19 FIV Mara Móveis, recebeu reconhecimento do Guinness World Records em março deste ano como a fêmea bovina mais cara do mundo, pertencente à raça Nelore e com um valor de mercado avaliado em R$ 21 milhões.

Durante o leilão, foram disponibilizadas 100 cotas, todas vendidas a R$ 30 mil cada, evidenciando a generosidade e o comprometimento dos participantes com a causa.

O comprador vencedor se comprometeu a pagar R$ 100 mil parceladamente pela bezerra, demonstrando não apenas o valor do animal, mas também o engajamento da comunidade em momentos de crise.

A organização do leilão celebrou o feito, destacando que o valor alcançado foi o mais alto já registrado em eventos dessa natureza.

Mortes no Rio Grande do Sul

O número de mortos nas enchentes no Rio Grande do Sul é de 151, enquanto o de desaparecidos é de 104, de acordo com boletim da Defesa Civil do estado divulgado no início da tarde desta quinta-feira (16).

Já o número de cidades que enfrentam algum problema é 460, afetando 2.281.774 pessoas. As chuvas persistem no estado até sexta-feira (17).

Segundo o boletim, 538.167 pessoas estão desalojadas (tiveram que sair de casa, mas estão com parentes ou amigos), enquanto outras 77.199 estão em abrigos. O número de feridos é de 806. Ainda, 76.620 pessoas e 11.932 animais foram resgatados.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp