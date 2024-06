Agência Brasil Lula citou o FMI em sua declaração

Com o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nas redes sociais que seu governo "está no rumo certo", após os resultados do primeiro trimestre do ano.

Lula citou ainda o Fundo Monetário Internacional (FMI) e declarou que o Brasil caminha para se tornar a oitava economia do mundo.

"O PIB avançou no primeiro trimestre desse ano puxado por maior consumo das famílias e serviços. E outra boa notícia é que, segundo a previsão do FMI, o Brasil subirá mais uma posição chegando a 8º PIB mundial. Mais uma prova de que estamos no rumo certo", escreveu o presidente no X.

PIB

No primeiro trimestre de 2024, o PIB brasileiro teve alta de 0,8% frente ao último trimestre de 2023, na série com ajuste sazonal. O setor de Serviços puxou essa variação positiva, com alta de 1,4%, principalmente devido às contribuições do Comércio (3,0%), de Informação e Comunicação (2,1%) e de Outras atividades de serviços (1,6%). Já o setor da Agropecuária cresceu 11,3%. A indústria registrou uma pequena variação negativa (-0,1%), que é considerada estabilidade.

Segundo as previsões do FMI, espera-se que o PIB brasileiro cresça 2,2% este ano, atingindo US$ 2,331 trilhões até o final de 2024 - ultrapassando a economia italiana, que terá um tamanho de US$$ 2,328 trilhões. Assim, o Brasil, que havia retornado ao grupo das 10 maiores economias do planeta em 2023, progredirá mais uma posição em 2024.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.