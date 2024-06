Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Ministro Fernando Haddad

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que é o conjunto de bens e serviços produzidos pelo país, subirá uma posição no ranking global este ano, conforme projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), alcançando o oitavo lugar.

No primeiro trimestre de 2024, o PIB do país teve alta de 0,8% frente ao último trimestre de 2023, na série com ajuste sazonal. O setor de Serviços puxou essa variação positiva, com alta de 1,4%, principalmente devido às contribuições do Comércio (3,0%), de Informação e Comunicação (2,1%) e de Outras atividades de serviços (1,6%)e. A Agropecuária cresceu 11,3% E a indústria registrou uma pequena variação negativa (-0,1%), que é considerada estabilidade.

De acordo com as previsões do FMI, espera-se que o PIB brasileiro cresça 2,2% este ano, atingindo US$ 2,331 trilhões até o final de 2024 - ultrapassando a economia italiana, que terá um tamanho de US$$ 2,328 trilhões. Assim, o Brasil, que havia retornado ao grupo das 10 maiores economias do planeta em 2023, progredirá mais uma posição em 2024.

Por outro lado, a Índia está projetada para ultrapassar a Alemanha como a terceira maior economia do mundo até 2027, segundo as projeções divulgadas pelo FMI em abril.

Conforme as estimativas do Fundo, o Brasil continuará ocupando a oitava posição no ranking global das maiores economias até 2029, último ano para o qual o Fundo faz projeções.



Veja o ranking:

Estados Unidos - US$ 28,78 trilhões China - US$ 18,53 trilhões Alemanha - US$ 4,59 trilhões Japão - US$ 4,11 trilhões Índia US$ 3,93 trilhões Reino Unido US$ 3,49 trilhões França - US$ 3,13 trilhões Brasil - US$ 2,33 trilhões Itália - US$ 2,32 trilhões Canadá - US$ 2,24 trilhões.

