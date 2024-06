Montagem/iG/Freepik/123milhas 123milhas entrou com pedido de recuperação judicial em agosto de 2023

A 123 Milhas , atualmente em processo de recuperação judicial, desenvolveu um site a mando da Justiça de Minas Gerais, com o objetivo de centralizar as informações de todos os consumidores prejudicados e com valores a receber devido a pacotes de viagem vendidos, porém não disponibilizados.



Este novo website receberá todos os documentos que comprovem as compras realizadas pelos consumidores, tais como e-mails de confirmação de pagamento, faturas de cartão de crédito, e-mails da empresa confirmando a contratação do pacote, entre outros.

O endereço deste site para os consumidores lesados enviarem sua documentação é: [administracaojudicial.kpmg.com.br/habilitacao](https://administracaojudicial.kpmg.com.br/habilitação).

Além disso, a Fundação Procon-SP, que se tornou Amicus Curiae no Processo de Recuperação Judicial da 123 Milhas em dezembro do ano passado, planeja solicitar que todos os dados dos consumidores que registraram reclamações na época e que já foram encaminhados para recuperação judicial também sejam incluídos no referido site.

Na visão do Procon-SP, essa medida é essencial para evitar que os consumidores que já registraram suas reclamações no órgão tenham que repetir todo o procedimento. Além disso, considera-se a possibilidade de que esses consumidores não sejam informados sobre o novo site e, consequentemente, corram o risco de perder prazos ou serem excluídos do processo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp