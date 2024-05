Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Prazo encerra dia 31 de maio

Os brasileiros têm até às 23h59 desta sexta-feira (31) para entregar a declaração de Imposto de Renda 2024 . Quem não cumprir o prazo pode enfrentar multas e até prisão. A Receita Federal espera receber 43 milhões de documentos este ano.

As multas para atraso variam de acordo com a situação. Para declarações sem imposto a pagar, a multa mínima é de R$ 165,74. Se houver imposto a pagar, a multa pode chegar a 20% do valor devido, além de juros proporcionais à taxa Selic vigente.



Quem entrega a declaração com atraso tem 30 dias para pagar as pendências, utilizando o Darf gerado ao transmitir a declaração atrasada. No caso de imposto a restituir, a multa também é aplicada, mas pode ser abatida do valor a ser reembolsado pela Receita Federal.



Os contribuintes que não cumprirem com suas obrigações podem enfrentar consequências mais sérias, como bloqueio do CPF, inclusão na malha fina e convocação para prestar esclarecimentos à Receita Federal. Em casos extremos, é possível até ser investigado e processado por crimes como sonegação fiscal ou evasão de divisas, com penas que podem incluir prisão.

No entanto, aqueles que enviarem uma declaração retificadora para corrigir erros não serão penalizados. O prazo para retificação também será reaberto em 3 de junho, às 8h. Entretanto, mudanças que resultem em mais imposto a pagar implicam no pagamento da multa por atraso e do imposto devido.



Se perder o prazo, é preciso esperar até que o sistema de entrega da Receita reabra às 8h do dia 3 de junho. Mesmo atrasado, a declaração deve ser feita pelos canais oficiais do Fisco, incluindo o programa para computadores, o aplicativo Meu Imposto de Renda e o site da Receita.

