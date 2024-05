Adnews Grupo Dia empregava mais de 2.500 pessoas em suas operações em São Paulo

Nesta sexta-feira (31), o grupo varejista espanhol Dia revelou que concordou em vender suas operações no Brasil por um "preço simbólico" de 100 euros, optando por se retirar do país para direcionar seus esforços para mercados considerados mais promissores, como Espanha e Argentina.



Só em São Paulo, a varejista afirmou que empregava mais de 2.500 trabalhadores.

O Dia se comprometeu a transferir 39 milhões de euros para sua unidade brasileira antes da conclusão da venda. Esta transação acarretará um impacto contábil negativo de 101 milhões de euros no balanço da empresa, conforme divulgado.



A decisão de venda vem após o anúncio, em março, de que o Dia encerraria mais de 300 lojas e três centros de distribuição no Brasil, motivado pelos resultados negativos no último ano. No entanto, a empresa manterá suas 244 unidades em São Paulo.

A estratégia de desinvestimento visa reduzir a dívida financeira líquida da empresa. No ano anterior, o varejista já havia tomado a decisão de deixar Portugal, onde mantinha cerca de 500 supermercados.

A subsidiária brasileira do grupo Dia comentou sobre a situação, afirmando que, apesar dos fortes investimentos realizados desde sua chegada ao Brasil em 2001, estes não geraram o retorno esperado. Em decorrência, a decisão foi concentrar esforços nos mercados da Espanha e Argentina, onde o grupo possui uma posição mais sólida.

A gestora de ativos brasileira MAM Asset Management, pertencente ao Banco Master, será a responsável pela aquisição da rede de supermercados no Brasil, conforme comunicado do Dia ao órgão regulador do mercado de ações espanhol.

