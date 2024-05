Reprodução/Governo Federal Lula anunciou R$ 15 bilhões em linhas de crédito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, nesta quarta-feira (29), durante anúncio de medidas para a reconstrução do Rio Grande do Sul .



"Espero que o presidente do Banco Central veja a nossa disposição de reduzir a taxa de juros e ele, quem sabe, colabore conosco reduzindo a taxa Selic para a gente poder emprestar [dinheiro] a taxas de juros ainda mais baratas", disse Lula, depois de sua equipe econômica anunciar linhas de créditos com juros baixos para empresas do Rio Grande do Sul.

Atualmente, a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, está em 10,5% ao ano, após o último corte realizado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC no início do mês.

A próxima reunião do órgão está marcada para os dias 18 e 19 de junho, quando um novo corte entrará em discussão.

Nesta quarta, o governo federal anunciou a utilização de até R$ 15 bilhões do Fundo Social para linhas de crédito destinadas ao Rio Grande do Sul, que enfrenta uma tragédia climática que já deixou 169 vítimas fatais .