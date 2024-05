Reprodução Apartamentos têm o preço cada vez mais elevado no país

Novo levantamento da Câmara Brasileira da Indústria de Construção (CBIC) indica que os preços médios de apartamentos no país tiveram um aumento de mais de 50% nos últimos cinco anos.

A pesquisa aponta que o índice de valores alcançou 171,9 pontos no trimestre encerrado em março deste ano. Essa taxa demonstra uma alta de 54,4% em relação ao mesmo período em 2019, quando marcava 111,35 pontos.

Em comparação ao mesmo período no ano passado, quando marcava 153,46 pontos, o índice demonstra um avanço de 12%.

A análise é limitada a apartamentos e foi realizada a partir dos dados de 220 cidades brasileiras.

Motivos

De acordo com o g1, representantes da CBIC, do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais de São Paulo (Secovi-SP) e da Brain Inteligência Estratégica listam duas principais justificativas para esse aumento.

Um deles está relacionado ao aumento nos custos para construção que aconteceu na pandemia, com a alta expressiva nos preços de aço, alumínio e outros materiais.

O outro é o fato dos 'estoques' de apartamentos ter diminuído, em decorrência da baixa no número de lançamentos - ou seja, da construção de novos imóveis. É o que aponta o levantamento da CBIC: houve uma redução de 9,6% em comparação à taxa registrada no trimestre do ano passado.

Impacto do Minha Casa Minha Vida

A pesquisa da CBIC também ressalta o impacto do programa Minha Casa Minha Vida , que foi beneficiado no ano passado pelo governo com um maior subsídio, juros mais baixos e aumento no valor máximo para compra de imóvel.

Isso impulsionou os lançamentos por parte das incorporadoras, além da demanda por parte da população, o que resulta em um índice 24,7% maior de lançamentos em 2024 em comparação ao mesmo período do ano passado.

