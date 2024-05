Reprodução: Ricardo Stuckert Lula visitando abrigo no Rio Grande do Sul

O governo federal informou que 21,6 mil famílias do Rio Grande do Sul serão incluídas no programa Bolsa Família a partir desta quarta-feira (29). A informação foi confirmada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) à TV Globo, nesta segunda-feira (27).

De acordo com a pasta, todas as famílias beneficiadas moram em regiões que ficaram em estado de calamidade após os seguidos temporais no Rio Grande do Sul. Cada família receberá entre R$ 600 e R$ 700, gerando um custo extra na folha de aproximadamente R$ 15 milhões.

A medida faz parte do pacote anunciado pelo governo federal para socorrer as pessoas afetadas pelas enchentes . Entre outras decisões, o Executivo também realizou um Pix de R$ 5.100 e adiantou a parcela do Bolsa Família aos gaúchos que já faziam parte do programa - o pagamento foi realizado no último dia 17 de maio.

Expansão do programa



A quantidade de beneficiários do Bolsa Família pode aumentar. De acordo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, os quase 640 mil desabrigados ou desalojados fazem parte de 230 mil famílias.

"O que estamos fazendo agora é indo a cada família dessa para poder fazer o cadastramento, ver quem preenche o requisito. Eu posso dizer que temos bem mais do que estas 21.681 famílias. Não sabemos ao certo qual o tamanho, mas será um número bem maior infelizmente. E a orientação é dar todo o apoio para estas famílias que mais precisam no Rio Grande do Sul", afirmou Dias.

Balanço





O Rio Grande do Sul conta 169 mortes, 56 pessoas desaparecidas e outras 806 feridas em decorrência da tragédia. Até o último balando da Defesa Civil, divulgado na manhã desta segunda-feira, 469 das 497 cidades do estado haviam sido afetadas pelos temporais, impactando na vida de 2.345.400 de pessoas.

Segundo os dados, a quantidade de desalojados (tiveram que sair de casa, mas estão com parentes ou amigos) é de 581.638 pessoas. O número de pessoas em abrigos está em 55.813.

