Reprodução: Agência Brasil Magda Chambriard já foi estagiária da Petrobras

O Conselho de Administração (CA) da Petrobras anunciou, em reunião realizada nesta sexta-feira (24), a eleição de Magda Chambriard para a presidência da companhia, bem como sua nomeação como conselheira. Segundo comunicado oficial da estatal, Chambriard tomou posse em ambos os cargos imediatamente, dispensando a convocação de assembleia de acionistas.

A indicação de Chambriard foi aprovada pelo Comitê de Eligibilidade da Petrobras na última quarta-feira (22), marcando a conclusão do processo previsto nas regras internas de governança da empresa antes da apreciação pelo CA.

A nomeação de Chambriard ocorre após a demissão do ex-CEO, Jean Paul Prates, que ocorreu em 14 de maio. Prates estava à frente da estatal desde janeiro de 2023, durante o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Após a demissão de Jean Paul Prates, Clarice Coppetti vinha exercendo interinamente o cargo de presidente da companhia.



Quem é

Magda Chambriard possui uma sólida trajetória na Petrobras, acumulando mais de 22 anos de experiência na empresa. Anteriormente, foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) entre 2012 e 2016, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

Além disso, Chambriard ocupou posições importantes em outros órgãos do setor energético brasileiro. Foi membro do Conselho de Administração do Pré-Sal entre 2013 e 2016, e integrou o conselho de administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) de 2010 a 2016. Mais recentemente, atuou como consultora em energia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) entre 2017 e 2023.

O governo demonstrou urgência na aprovação da nomeação, visando a aceleração de projetos estratégicos da estatal, como os relacionados ao refino, fertilizantes e indústria naval. A expectativa é que a nova presidente impulsione essas iniciativas, que sofreram atrasos significativos sob a gestão anterior.

