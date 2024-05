Unsplash/Unseen Studio Mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram no "Enem dos concursos"

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem dos Concursos" , que estava marcado para o dia 5 de maio, será realizado no dia 18 de agosto, segundo o Ministério da Gestão. A prova foi adiada em razão da tragédia no Rio Grande do Sul , que afeta 2,3 milhões de pessoas e 467 municípios do estado.



A pasta anunciou que o CNU irá ser realizado em 228 cidades do país. Os mais de 2,1 milhões de inscritos vão concorrer a 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal.

Um novo cronograma será divulgado em breve, segundo o Ministério da Gestão.

Local de prova

Um novo cartão de confirmação de inscrição CNU, com informações sobre os locais de provas, estará disponível no dia 7 de agosto.

O participante precisa acessar a Área do Candidato na mesma página onde fez a inscrição. O login é feito com os dados da conta GOV.BR.

Rio Grande do Sul

O governo federal decidiu adiar o 'Enem dos Concursos' no dia 3 de maio, dois dias antes da dnta em que estava agendada a realização da prova. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck (PT) fez um pronunciamento falando que o agravamento da situação no estado gaúcho tornou a realização da prova impossível.

"Nós estávamos muito focados em garantir a prova neste domingo. O cenário na região Sul, porém, foi se agravando a cada hora. O que a gente percebeu era que realmente estamos numa situação de agravamento sem precedentes. Na região Sul, teríamos 100 mil pessoas envolvidas nas provas", declarou a ministra, na ocasião.

Após a decisão, todos os 18.757 malotes de prova foram recolhidos em todo o país e enviados para um local seguro. O ministério diz que os malotes foram checados um a um, por integrantes da rede de segurança, constatando que não houve violação dos pacotes.

Tragédia no RS

O estado gaúcho tem 163 mortos, 72 desaparecidos, 806 feridos e 468 municípios afetados pelas chuvas , segundo o boletim da Defesa Civil, das 18h desta quarta-feira (22). Há 2,3 milhões de pessoas afetadas no estado. Dessas, 581 mil estão desalojadas e 65,3 mil estão em abrigos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.