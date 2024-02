Javier Trueba/Unsplash Estudante

O Concurso Nacional Unificado (CNPU), que está sendo chamado de 'Enem dos concurso' será realizado em 27 cidades do estado de São Paulo (confira abaixo a lista).

As informações foram divulgadas pelo Ministério de Gestão e Inovação (MGI), a pasta responsável pela prova que será realizada dia 5 de maio em 220 munícipios do Brasil.

Incrições para o 'Enem dos concursos'

As incrições para se candidatar a uma das 6.640 vagas, divididas em 21 órgãos da administração pública federal, terminam nesta sexta-feira (9). Até agora, 1,5 milhão de pessoas já se inscreveram. As taxas são de R$ 90 para os cargos de nível superior e de R$ 60 para o bloco de cargos de nível médio.

Municípios paulistas que terão a prova

Em São Paulo, haverá provas em Araçatuba, Bauru, Caçapava, Campinas, Guarulhos, Hortolândia, Itapeva, Jacareí, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Paulínia, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Taboão da Serra, Valinhos e Vinhedo.

Há cargos que terão lotação em várias regiões do Brasil, mas, além deles, os editais já preveem vagas com lotação específica para São Paulo no Ministério da Gestão e Inovação (MGI), Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), INCRA, IBGE e Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI). Dentro das vagas já especificadas para o estado de SP, estão as de médico, analista em ciência e tecnologia, analista administrativo, engenheiro agrônomo, analista em ciência e tecnologia, contadores, entre muitas outras carreiras.





Entenda o CPNU

O Concurso Público Nacional Unificado é um modelo de seleção de servidores públicos do governo federal, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para preenchimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do GOV܂BR . Em seguida, é necessário fazer o login e seguir as orientações indicadas. No momento da inscrição, o candidato faz a escolha pelas carreiras, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.



O CPNU permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático. Uma das vantagens é que o candidato pagará uma taxa de inscrição única. Ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, baseada na nota alcançada.



A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 3 de junho. O resultado será anunciado em 30 de julho. Em 5 de agosto terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.



O objetivo do CNPU é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos. A prova será realizada no dia 5 de maio.