Salvadore J. N. Busacca. Polishop tem dívida de R$ 395 milhões

A Justiça de São Paulo aceitou, nesta segunda-feira (20), o pedido de recuperação judicial da Polishop . A decisão favorável para a empresa foi assinada pelo juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da capital paulista. As informações foram confirmadas pelo G1.

A Polishop tem uma dívida de R$ 395 milhões e estava buscando renegociar seus compromissos com os credores. Contudo, enfrentava desafios, principalmente por causa dos impactos duradouros da pandemia de Covid-19.

Como consequência, mais de metade das lojas físicas da Polishop foram fechadas, resultando na demissão de cerca de 2 mil funcionários.

Agora, a Polishop tem 60 dias para apresentar o plano de recuperação, e as execuções (cobranças de dívida) contra ela são suspensas por 180 dias.

"Determino à recuperanda [Polishop] a apresentação de contas até o dia 30 de cada mês, sob pena de afastamento dos seus controladores e substituição dos seus administradores. Todas as contas mensais deverão ser protocoladas diretamente nos autos principais," diz um trecho da decisão.



Dificuldades financeiras

Desde 2023, várias lojas da Polishop têm enfrentado ações de despejo em shoppings devido à falta de pagamento.

Também entre 2022 e 2024, pelo menos 50 ações desse tipo foram movidas contra a rede varejista.

O Portal iG procurou a Polishop por meio de sua assessoria de imprensa, porém, até o momento da publicação desta nota, não houve pronunciamento por parte da empresa. O espaço permanece aberto e, caso haja alguma manifestação, o artigo será atualizado.

