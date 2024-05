Reprodução: governo do RS Eduardo Leite, governador do RS, anuncia ajuda financeira destinada a vítimas da tragédia no estado

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) , anunciou nesta sexta-feira (17) que 23 mil famílias irão receber R$ 2 mil do PIX do 'SOS do Sul'. As doações arrecadaram mais de R$ 100 milhões, segundo o tucano.

Para receber essa quantia, a família desabrigada ou desalojada precisa estar inscrita no CadÚnico, com renda familiar até três salários mínimos e não ter recebido o voucher de R$ 2.500.

O valor será depositado no cartão SOS Rio Grande do Sul, que será entregue pela Caixa Econômica Federal. O cronograma e locais de entrega estão disponíveis no site SOS Enchentes.

Voucher de R$ 2.500

Leite anunciou ainda que o governo estadual criou um programa de pagamento chamado "Volta por cima", destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, inscritas no CadÚnico e residentes das regiões inundadas.

Serão enviados R$ 2.500 para mais de 40 mil famílias até o dia 24 de maio. Até o momento, o valor já foi pago para 7 mil famílias, segundo Eduardo Leite. O pagamento é realizado por meio do Cartão do Cidadão, adquirido no Banrisul.

Outras medidas

No dia 9 de maio, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que serão necessários R$ 19 bilhões para a reconstrução do estado .

"Os cálculos iniciais das nossas equipes técnicas indicam que serão necessários, pelo menos, R$ 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. São necessários recursos para diversas áreas. Insisto: o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores. Nas próximas horas, vamos detalhar as ações projetadas que contemplariam as nossas necessidades", afirmou Leite nas redes sociais.

No mesmo dia, foi editada a Medida Provisória (MP) 1216/24, que inclui 12 iniciativas. Entre elas estão a antecipação de benefícios sociais e trabalhistas, descontos nos juros de programas de apoio e financiamento para microempreendedores individuais (MEIs), pequenas e médias empresas, agricultura familiar e agronegócio, além da destinação de R$ 200 milhões para financiamento de projetos de reconstrução da infraestrutura e reequilíbrio das empresas através de bancos públicos.

No dia 13 de maio, o governo Lula anunciou a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos. Essa medida foi incluída em um projeto de lei complementar, aprovado pelo Congresso Nacional.

Tragédia

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, o Rio Grande do Sul registra 154 mortes,98 desaparecidos e 806 pessoas feridas . No total, 461 dos 496 municípios do estado enfrentaram algum tipo de problema, afetando mais de 2 milhões de pessoas.

