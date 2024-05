Fidel Forato Nível das águas pode superar recorde no RS, chegando a 5,5 m

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai suspender a dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos, período em que a taxa de juros cobrada sobre as parcelas cairá a zero. A informação, antecipada pela Folha de S.Paulo, será anunciada pelo presidente da República na tarde desta segunda-feira (13). A medida deve gerar um alívio de R$ 11 bilhões ao governo do estado, que vive a pior crise climática de sua história .

A ideia do governo federal é destinar, via projeto de lei complementar, a verba poupada a um fundo público específico, que servirá para financiar ações de enfrentamento aos danos decorrentes da calamidade pública.

O dinheiro será utilizado para obras de reconstrução, melhoria e até ampliação da infraestrutura afetada pelas chuvas. Além disso, o dinheiro também poderá ser utilizado para remoção de famílias e empresas de áreas de risco, aquisição de materiais e equipamentos e contratação de serviços necessários ao enfrentamento da catástrofe.

A dívida do Rio Grande do Sul com a União, vale lembrar, é de cerca de R$ 90 bilhões.

Tragédia



Até o momento, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabiliza 147 mortes em decorrência das chuvas, além de 127 pessoas desaparecidas e outras 806 feridas.

Por enquanto, 538.241 pessoas estão desalojadas e 79.540 estão em abrigos, como escolas, por exemplo. Ao todo, 447 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema provocado pelas chuvas, afetando 2.115.703 pessoas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp