Divulgação/Outback Em 2023, o resultado operacional ajustado proveniente das operações da rede Outback fora dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, atingiu US$ 84 milhões

Uma das redes de restaurantes mais reconhecidas globalmente, o Outback Steakhouse tem sido alvo de rumores sobre uma possível interrupção de suas operações no Brasil. No entanto, nesta terça-feira (14), a rede, pertencente à Bloomin’ Brands, anunciou que pretende permanecer no país, onde possui 159 unidades.



Em uma postagem publicada no LinkedIn, Pierre A. Berenstein, vice-presidente executivo de estratégia global de clientes e Brasil, desmentiu os rumores.

"Muito se falou sobre o Outback Steakhouse nos últimos dias. São mais de duas décadas de trabalho estabelecido no mercado brasileiro", iniciou ele.

Continuou: "O Outback Steakhouse permanece firmemente enraizado em solo brasileiro. Nossos restaurantes permanecem abertos e acreditamos firmemente que continuarão a prosperar".

Por fim, ele ressaltou o compromisso da rede com o público. "Temos um compromisso inabalável em oferecer uma experiência excepcional e consistente aos nossos clientes. Através de uma estratégia sólida e uma dedicação incansável, estamos empenhados em manter nossas operações em pleno funcionamento, solidificando ainda mais nossa presença e contribuição para o cenário gastronômico brasileiro", finalizou.

Pelo Instagram oficial da empresa, a rede também reafirmou o posicionamento.





“O Outback continua no Brasil e nossos restaurantes permanecem abertos. Reforçamos a relação de confiança que construímos ao longo de décadas com você e seguimos expandindo para oferecer a experiência excelente que você merece. Permanecemos com nosso ambiente temático acolhedor, com nossa comida saborosa e marcante e com o atendimento próximo e divertido que faz com que estejamos juntos todos os dias”.

Segundo o que também foi compartilhado pelo vice-presidente de estratégia, em 2023, o resultado operacional ajustado proveniente das operações fora dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, atingiu US$ 84 milhões.

Até o final de 2024, os planos da empresa no país envolvem a abertura de 20 unidades, dos quais 11 já abriram.

Possibilidade de venda

Embora os restaurantes da rede não tenham previsão de abandonar o país, a venda do controle das operações do Outback no Brasil ainda é uma possibilidade.

De acordo com o balanço trimestral da Bloomin' Brands, a empresa anunciou que está investigando e avaliando opções estratégicas para suas operações no Brasil, visando maximizar o valor para os acionistas.

Isso inclui, entre outras possibilidades, a venda das operações.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp