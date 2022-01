Divulgação Bloomin' Onin, a tradicional cebola empanada do Outback

Todos os restaurantes da rede Outback Stakehouse no Brasil oferecem uma promoção para lá de especial nesta semana, em que é celebrado o Dia da Austrália. A rede de restaurante dará, de graça, uma cebola empanada, a famosa Bloomin’ Onion, aos consumidores das lojas físicas. A promoção vale até a quinta-feira (27).



Para ganhar a cebola de graça, basta pedir qualquer prato ou aperitivo em uma loja do Outback e gerar um cupom no link disponibilizado no perfil da rede de restaurantes. Quem optar pelo delivery também terá condições especiais, segundo a empresa.

A promoção faz parte da chamada 'Aussie Week 2022'. Nesta quarta (26), o dia em que os primeiros navios britânicos chegaram ao país completa aniversário, no que é o feriado mais importante dos australianos anualmente, o Dia da Austrália.

O Outback é uma rede australiana, e, por isso, busca enaltecer as raízes com a terra dos cangurus, presenteando os clientes brasileiros. A promoção já está valendo desde esta segunda-feira, 24 de janeiro.