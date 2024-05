Agência Brasil Além da lista de prioridades, quem declara antes tem mais chance de receber primeiro

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 vai até o dia 31 de maio, mesma data em que o primeiro lote da restituição será pago. Com isso, muitos se questionam: como saber em que lote vou receber a restituição do imposto de renda?

Primeiro, é necessário saber quais os critérios de prioridade da Receita Federal para estabelecer a ordem da restituição:

Idosos,

Pessoas com deficiência,

Professores cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que entregaram a declaração pré-preenchida ou indicaram uma chave do Pix para receber o valor.

Portanto, se você faz parte de algum desses grupos, há mais chances de receber a restituição logo no primeiro lote, que será depositado no dia 31 de maio.

Caso contrário, ainda é possível saber qual lote o contribuinte se encontra por meio de consulta no portal Meu Imposto de Renda.

Confira o passo a passo para saber em qual lote vai receber a restituição do Imposto de Renda:

Passo 1: Acesse o site oficial do governo federal para consulta de restituições;

Passo 2: Informe seu CPF e a data de seu nascimento;

Passo 3: Selecione o ano-calendário atual, neste caso, 2024.

Também é possível verificar o lote de restituição através da plataforma Meu Imposto de Renda, disponível no Portal e-CAC ou no aplicativo para dispositivos iOS e android.

Confira o calendário de restituição do IRPF:

Primeiro lote: 31 de maio;

Segundo lote: 28 de junho;

Terceiro lote: 31 de julho;

Quarto lote: 30 de agosto;

Quinto lote: 30 de setembro.

