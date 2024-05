Havan Havan de Lajeado ficou destruída com o temporal

O empresário Luciano Hang publicou um vídeo no fim de semana mostrando os estragos na loja da Havan em Lajeado, no Rio Grande do Sul. O prejuízo pode chegar a R$ 30 milhões .

A água destruiu tudo dentro da loja, trazendo barro, entulho e até uma árvore que derrubou, além de mercadorias que ficaram espalhadas pelo chão.

Veja:





Hang prometeu reconstruir a loja e garantiu que não haverá demissões.

"Nós vamos reconstruir tudo. Vamos fazer uma loja novamente. Nós não vamos despedir ninguém. Isso foi uma catástrofe. Uma catástrofe. E a gente tem que ser firme e seguir em frente", declarou.

Veja o vídeo:





Lajeado, no Vale do Taquari, sofreu muito com as chuvas recentes . A Defesa Civil confirmou cinco mortes na cidade devido aos temporais. O nível do Rio Taquari alcançou 23,98 metros ao meio-dia de domingo. Isso é bem acima do normal: a cota de atenção é 15 metros e o alerta é acionado em 19,5 metros. Quando chega a 19,8 metros, a água começa a invadir as casas.

Hidrologistas afirmam que a tendência é que os níveis dos rios no Rio Grande do Sul continuem com níveis altos devido às fortes chuvas.