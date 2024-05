Divulgação/Havan Loja da Havan ficou destruída em Lajeado, no RS

Uma loja da Havan ficou completamente inundada nesta quinta-feira (2), em Lajeado , um dos municípios mais atingidos pela maior enchente da história do Rio Grande do Sul . Segundo a equipe de comunicação da rede varejista, a unidade ficou completamente destruída. A estimativa é que o prejuízo gire em torno de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões , segundo informou a diretoria.

Nesta sexta-feira (3), um dos helicópteros da Havan, enviados para o Rio Grande do Sul, conseguiu chegar a Lajeado. A aeronave ficou parada em Porto Alegre, na quinta-feira, 2, por conta das más condições do tempo. Ela foi carregada pela Defesa Civil com mantimentos, os quais foram descarregados em Lajeado. O outro helicóptero da Havan também foi para o estado gaúcho, mas somente na manhã desta sexta-feira conseguiu chegar.

Dono da Havan, Luciano Hang comentou o caso e falou sobre seu prejuízo. "No momento, isso não é nossa preocupação, até porque situações adversas fazem parte do negócio. Nossa preocupação e esforços estão concentrados em ajudar a população gaúcha e nossos colaboradores que também foram atingidos e muitos perderam tudo que tinham", comentou o empresário.

Hang deve seguir viagem para Rio Grande do Sul no sábado (4), quando o tempo já estiver melhor para voo. "O que pudermos fazer para ajudar, estaremos à disposição", garantiu.

