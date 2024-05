Alex Mesmer Prova será realizada neste domingo e visa preencher mais de 6 mil vagas

Neste domingo (5), as provas do CNU (Concurso Nacional Unificado) serão aplicadas em 228 cidades de todo o país. Um total de 2,1 milhões de candidatos disputam as 6.640 vagas disponíveis no serviço público, distribuídas em 21 órgãos vinculados ao governo federal.

Com a proximidade do exame, é importante estar atento ao que levar no dia da prova.

Itens obrigatórios

Todos os candidatos deverão apresentar o cartão de confirmação de inscrição impresso e um documento original com foto, como:



RG ou RG virtual

CNH ou CNH digital

Título de eleitor ou e-Título

Carteira de Identidade Militar

Certificado de reservista ou dispensa militar

Carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores de exercício profissional, como OAB ou CRM

Carteira de Trabalho

Passaporte brasileiro

Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas. No caso de um documento digital, é necessário que o candidato o apresente diretamente do aplicativo. É recomendável que o documento esteja baixado, pois fotos e capturas de tela não serão aceitas, e o aplicativo funciona offline.

Se o candidato não possuir o documento de identidade devido a perda, roubo ou furto, ele deverá entregar um boletim de ocorrência expedido até 90 dias antes da data da prova.



Em relação ao material, é necessário levar caneta preta de material transparente, de preferência mais de uma, já que os participantes não poderão se comunicar durante as provas, nem para pedir uma caneta emprestada.

O que pode levar

Alimentos e bebidas, desde que as embalagens estejam lacradas e as garrafas sejam transparentes.

Canetas pretas e transparentes

O que não pode levar

Relógios.

Óculos escuros.

Acessórios de chapelaria, como chapéus, bonés, gorros, protetores auriculares, entre outros.

Aparelhos eletrônicos, como agendas eletrônicas, livros digitais, gravadores, pendrives, tocadores de música, fones de ouvido e chaves com alarme.

Apostilas, livros ou anotações não autorizadas.

Telefone celular, que deve ficar desligado durante toda a prova.

Envelope porta-objetos para guardar pertences.

Caderno de provas ou anotações no cartão de inscrição.

Vale ressaltar que só é ossível sair do local de prova antes do tempo mínimo de permanência de duas horas em ambos os turnos, sob risco de eliminação do concurso

Concurso Público Nacional Unificado

O objetivo do CPNU, idealizado e coordenado pelo Ministério da Gestão, é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

A prova do Concurso Nacional será no dia 5 de maio e será aplicada em 228 cidades, localizadas em todas as Unidades da Federação, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 21 de junho. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará no dia 5 de agosto.

