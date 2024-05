Reprodução / Instagram @madonna Madonna fará show no dia 4 de maio no Rio de Janeiro

No Brasil, a cantora Madonna fará um show de encerramento da turnê “The Celebration Tour” , que celebra os 40 anos de carreira da rainha do pop, no próximo sábado (4). Junto com a artista, a loja oficial da cantora veio ao Brasil com uma linha de produtos exclusivos para os fãs brasileiros.

Entre os itens disponíveis, há reproduções das camisas da Seleção Brasileira com "Madonna" escrito, e uma outra, com a logo da turnê. Além disso, há também pôster oficial, ecobag e até um terço religioso personalizado.

Os preços variam entre 45 e 200 dólares (aproximadamente 230 reais e 1.020 reais). Os itens oficiais estão disponíveis somente na loja oficial da The Celebration Tour.

Veja quanto custa os produtos da linha especial para o Brasil:

Reprodução: Loja virtual da Madonna Produtos da loja oficial da Madonna





Camisa com a arte da turnê: 45 dólares (cerca de 230 reais)

Camisa da Seleção Brasileira amarela: 90 dólares (cerca de 490 reais)

Camisa da Seleção Brasileira azul: 90 dólares (cerca de 490 reais)

Terço banhado a ouro, com a imagem do Cristo Redentor: 200 dólares (cerca de 1.020 reais)

Ecobag: 50 dólares (cerca de 250 reais)

Pôster: 88 dólares (cerca de 450 reais)

O show

A apresentação vai acontecer no próximo sábado (4), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e, para que tudo funcione conforme o planejado, a organização por trás do evento tem a mesma dimensão dos preparativos feitos para a comemoração de ano novo carioca.

Com início previsto para as 21h30 e duração de aproximadamente duas horas, é esperado um público de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas para assistir à performance da cantora gratuitamente.

