Reprodução: Flipar Madonna é uma das 15 celebridades mais ricas dos EUA

A diva do pop Madonna , que vai se apresentar em Copacabana, no Rio de Janeiro , neste sábado (4), receberá uma "bolada" com o show na praia carioca. A expectativa é que a cantora embolse 9,2 milhões de dólares (na cotação atual, cerca R$ 47,8 milhões) em sua visita à Cidade Maravilhosa.

Bilionária

O cachê de Madonna, por outro lado, não tem um valor anormal para sua carreira. Isto porque, de acordo com a revista Forbes , a estrela é uma das 15 celebridades mais ricas dos Estados Unidos .

Segundo a publicação de junho do ano passado, a cantora é dona de uma fortuna estipulada em 580 milhões de dólares (na cotação atual, cerca de R$ 3 bilhões) .

A quantia, entretanto, não computa o valor adquirido por Madonna com a turnê "Celebration", que comemora os 40 anos de sua carreira.

Em janeiro de 2023, a Billboard publicou que Madonna deve arrecadar 100 milhões de dólares (R$ 520 milhões) somente com a sequência de 81 shows pelo mundo.

A matéria afirma que Madonna já arrecadou cerca de US$ 1,4 bilhão com shows ao longo da carreira de mais de 40 anos. Ao todo, foram quase 12 milhões de ingressos em 575 apresentações.

