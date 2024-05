Reprodução/Instagram A cantora cobrou um cachê milionário para cantar em Copacabana

A cantora Madonna chegou ao Brasil na segunda-feira (29) e, desde então, está hospedada com a sua equipe e seus filhos no hotel Copacabana Palace, o mais tradicional do Rio de Janeiro, cidade onde fará um show gratuito no próximo sábado (4).

A 'apresentação da rainha do pop' será na praia de Copacabana, para o encerramento da turnê que celebra seus 40 anos de carreira, a “The Celebration Tour”.

Este será o quarto show de Madonna no Brasil, sendo os anteriores realizados em 2012, 2008 e 1993. A expectativa é que a cantora apresente seus sucessos mais recentes, além dos maiores hits de sua carreira.

Cantora gastou milhões em hospedagem

De acordo com a Bonus Track Entretenimento, empresa responsável pela organização do show da cantora, os gastos para a hospedagem de Madonna, dos seus 200 funcionários e de seus 4 filhos, divididos em 90 quartos, foram estimados em R$ 4,85 milhões.

São 90 quartos, entre eles, luxuosas suítes fechadas para a cantora e sua equipe. Dependendo da data, a diária de cada quarto pode custar até R$ 30 mil.

Madonna está com seus filhos em uma das suítes presidenciais do Copacabana Palace, que têm mais de 100 m² e são decoradas no estilo clássico, com mimos personalizados, cama king size, banheiros de mármore com banheira e até serviço de mordomo.

Além disso, o acesso aos restaurantes do hotel, que geralmente são abertos ao público, foi restringido durante a passagem da cantora pela capital fluminense.

Quanto Madonna vai ganhar pelo show gratuito no Rio?

A diva do pop receberá uma "bolada" com o show na praia carioca. A expectativa é que a cantora embolse 9,2 milhões de dólares (na cotação atual, cerca R$ 47,8 milhões) em sua visita à "cidade maravilhosa".

O cachê de Madonna, por outro lado, não tem um valor anormal para sua carreira. Isto porque, de acordo com a revista Forbes, a estrela é uma das 15 celebridades mais ricas dos Estados Unidos .

