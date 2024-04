Wesley Alisson/Divulgação Cidade Delas terá episódios relatando dia a dia de mulheres empreendedoras que têm filhos autistas

Ter autonomia para organizar o cotidiano e, assim, conseguir conciliar trabalho, atividades pessoais e cuidado com os filhos é um dos principais fatores que levam muitas mães a empreender. No entanto, há vários outros desafios, lutas e conquistas na trajetória da vida de cada uma. É o que vai mostrar o “Cidade Delas com Eles”, documentário que vai contar a história de brasileiras que empreendem nos Estados Unidos , que vão compartilhar suas jornadas como mães de crianças autistas. Serão dois episódios, que vão ao ar, gratuitamente, no Canal oficial do Cidade Delas, no YouTube.

“Nestes episódios, buscamos ampliar a conversa em torno da maternidade atípica, dando voz às mães que enfrentam desafios especiais ao criar filhos autistas. Esperamos que estes episódios especiais não apenas eduquem e inspirem, mas também promovam uma maior compreensão e apoio para as famílias que enfrentam experiências semelhantes”, relata o diretor do documentário, Renan Lincoln. “As participantes foram escolhidas por terem experiências e vidas muito diferentes apesar da aparente similaridade de suas jornadas como mães de crianças autistas. Cada uma delas traz consigo uma história única. Tenho certeza que quem assistir vai se emocionar e se inspirar”, finaliza.

O “Cidade Delas com Eles” vai contar a história da Ana Carolina Rocha, que tem 32 anos e é mãe de dois meninos. Nicollas de 13 anos e o Thomas de 4 anos, que está dentro do espectro autista; da Karine da Silva, que tem 29 anos e é mãe do Anthony, de 6 anos, e da Sarah de 5 anos, que está dentro do espectro autista; da Karina Kelly de Oliveira, de 39 anos, que tem um filho chamado Miguel, de 9 anos, e é autista; e da Leilan Singh, 41 anos, que é mãe da Leilan Marie Singh, de 5 anos e Brian Nelson Singh, de 7 anos, que estão dentro do espectro autista, além da Vida Leilan, de 12 anos.

O documentário vai ao ar nos dias 30 de abril, às 20h, e 12 de maio, às 18h (sempre no horário de Brasília). Totalmente gratuitos, os episódios vão ao ar no Canal oficial do Cidade Delas, no YouTube. É importante ressaltar que o documentário é uma série original e produção da Summit Films.

Cidade Delas

O projeto consiste em um seriado que mostra quais foram os caminhos trilhados por mulheres brasileiras que empreendem nos Estados Unidos, na qual falam sobre suas jornadas e lições mais importantes que aprenderam durante suas jornadas pessoais e profissionais, além de conselhos que dariam à outras mulheres que também desejam iniciar e prosperar em um novo negócio.

A ideia do projeto Cidade Delas surgiu há alguns anos, com objetivo de contar histórias de mulheres imigrantes que conquistaram o seu espaço nos Estados Unidos. Com a chegada inesperada da pandemia o projeto ficou pausado. Mas, no final de 2022, o desejo de tirá-lo do papel voltou com tudo para se tornar realidade.

A primeira temporada foi ao ar em março de 2023, com nove episódios que contaram a história de nove empreendedoras brasileiras que fazem sucesso em New Jersey. Já a segunda temporada foi ao ar nos meses de setembro e outubro de 2023, com oito novas histórias de mulheres brasileiras que fazem a diferença através de suas profissões, em Nova York. A terceira temporada foi ao ar em novembro de 2023, com histórias de oito mulheres que empreendem em Orlando. Já a quarta temporada contou a história de oito empreendedoras brasileiras que empreendem em Miami, em sete episódios, e a quinta temporada contou a história de mulheres que empreendem em Massachusetts.

Vale ressaltar que todas as temporadas estão disponíveis gratuitamente no Canal oficial do Cidade Delas, no YouTube