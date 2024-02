Divulgação Quinta temporada do Cidade Delas tem estreia agendada

Ser uma mulher empreendedora vai além de ser uma líder ou empresária, é também atuar como agente de mudança, inovação e coragem, impulsionando iniciativas sociais e inspirando outras mulheres a seguirem seus próprios caminhos.

Segundo o Sebrae, com base em dados da última pesquisa realizada pelo IBGE, o percentual de empreendedoras em relação ao total de negócios chegou a 34% no Brasil em 2022: são mais de 10 milhões de mulheres donas de seus próprios negócios. É um número significativo, mas ainda longe do ideal.

Algumas delas decidiram ir além e montaram seus negócios em outro país. É o que vai mostrar a 5ª temporada do documentário "Cidade Delas" , com a história de doze empreendedoras brasileiras que fazem sucesso empreendendo em Massachusetts, nos Estados Unidos.

Para o diretor do documentário, Renan Lincoln, a quinta temporada chega com gosto especial e não poderia ser em melhor momento. "Queremos celebrar o mês das mulheres em grande estilo e, por isso, escolhemos o mês de março para a exibição desta temporada", relata.

"Será um mês incrível, com doze episódios muito especiais e histórias de mulheres brasileiras fortes, batalhadoras e sonhadoras, que venceram em Massachusetts com fruto de muito trabalho. Também gostaria de destacar que elas trabalham em áreas completamente diferentes, mostrando que tudo é possível. A produção visual também vai surpreender com uma estrutura incrível na qual vamos mostrar ao público o dia a dia de cada participante da maneira como ela é. Está especial", finaliza.

A quinta temporada do documentário Cidade Delas vai contar a história da Corretora, Empresária e Investidora Thay Machado; da Advogada Viviane Afonso; da Empreendedora e Estrategista de Imagem Tamyrez Milanez; da Empresária e Designer de Joias Brunna Peroni; Organizadora Profissional e Escritora amadora Fabiana Marangon; Fotógrafa Thaís Araújo; da Empresária e estrategista de carreira para brasileiros nos EUA Thais Mei; da Esteticista e Empresária Elísia Dias; da Empresária e Palestrante Luciana Santa Cruz; da Empresária Jullyane Caldeira; da Empresária e Hair Stylist Anna Vaz; e da Empresária e Corretora de Imóveis, Ana Roque.

O documentário estreia no dia 05 de março e vai ao ar ao longo do mês, sempre às 21h (horário de Brasília). Totalmente gratuitos, os episódios vão ao ar no Canal oficial do Cidade Delas , no YouTube. É importante ressaltar que o documentário é uma série original e produção da Summit Films.

O Cidade Delas consiste em um seriado que mostra quais foram os caminhos trilhados por mulheres brasileiras que empreendem nos Estados Unidos, no qual falam sobre suas jornadas e lições mais importantes que aprenderam durante suas jornadas pessoais e profissionais, além de conselhos que dariam à outras mulheres que também desejam iniciar e prosperar em um novo negócio.

A primeira temporada foi ao ar em março de 2023, com nove episódios que contaram a história de nove empreendedoras brasileiras que fazem sucesso em New Jersey. Já a segunda temporada foi ao ar nos meses de setembro e outubro de 2023, com oito novas histórias de mulheres brasileiras que fazem a diferença através de suas profissões, em Nova York. A terceira temporada foi ao ar em novembro de 2023, com histórias de oito mulheres que empreendem em Orlando. Já a quarta temporada contou a história de oito empreendedoras brasileiras que empreendem em Miami, em sete episódios.