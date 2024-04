Tahlia Doyle / Unsplash Peças foram vendidas por mais de 10 milhões de dólares em leilão

Três diamantes valiosos de uma mina da Angola foram arrematados em um leilão por 10,5 milhões de dólares (cerca de R$ 53,72 milhões). As peças têm um total de 361 quilates e foram extraídas da mina do Lulo no primeiro semestre, de acordo com a sociedade mineira Lucapa Diamond Company.

Segundo comunicado, o leilão aconteceu no último dia 19 e foi conduzido pela Sodiam, empresa estatal angolana responsável pela monopolização da compra e venda de diamantes.

Entre os 361 quilates, estavam três diamantes Tipo Ila — que é uma categoria atribuída a apenas cerca de dois por cento dos diamantes do mundo, devido a características específicas de pureza e transparência — de 42, 116 e 203 quilates, que foi vendido pelo preço mais alto

O preço por quilate, em média, chegou a 29 mil dólares (cerca de R$ 148 mil)

A mina de aluvião do Lulo é famosa por ter diamantes raros e de grande porte. O local é explorado pela Lucapa Diamond Company e pelos parceiros angolanos Endiama (estatal) e Rosas & Pétalas.

