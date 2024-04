Nelson Jr/SCO/STF - 06.04.2022 A suspensão da desoneração da folha de pagamento começou a ser votada no plenário virtual do STF às 00h desta sexta-feira (26)

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem 4 votos favoráveis para manter a suspensão da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino e Roberto Barroso acompanharam o relator Cristiano Zanin pela manutenção da liminar.

A análise de trechos da lei 14.784 de 2023 começou no plenário virtual da Corte às 00h e seguirá até 6 de maio caso nenhum ministro apresente pedido de vista (mais tempo de análise) ou destaque (para levar o caso ao plenário físico). Nesse sistema, os ministros depositam seus votos no sistema eletrônico e não há discussão.

No momento, a decisão de Zanin já tem validade. Se referendada pelos demais ministros, terá efeito até que o STF julgue a ação definitivamente.

Pacheco X Zanin

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ainda nesta sexta-feira (26) que irá r ecorrer, nas próximas horas, da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, sobre o tema.

O presidente do Senado deu as declarações em sua residência oficial, depois que se reunião com técnicos e políticos para falar sobre o assunto na manhã de hoje.

Quem ainda vai votar

Alexandre de Moraes;

André Mendonça;

Cármen Lúcia;

Edson Fachin;



Dias Toffoli;

Luiz Fux;

Nunes Marques.