Gabriel Araújo Abatimento de impostos de voos regionais tem como objetivo incentivar o tráfego aéreo desses aeroportos localizados em municípios menores

Voos com origem e destino a aeroportos regionais deverão ficar cerca de 40% mais baratos a partir das mudanças de tributação causadas pela reforma tributária.

Essa alteração está prevista no Projeto de Lei Complementar nº 68/2024, enviado ao Congresso Nacional na quarta-feira (24), para regulamentar a Emenda Constitucional nº 123/2023, aprovada pela Câmara dos Deputados em 15 de dezembro do ano passado, depois por passar em uma votação de dois turnos.

Entenda a mudança

O barateamento na compra de passagens aéreas para esses tipos de voos serão um reflexo do desconto de 40% no Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que vai unificar cinco tributos federais e estaduais. Com a medida, o objetivo é beneficiar municípios menores, com tráfego aéreo menos intenso.

No texto da regulamentação, foram criados parâmetros de acordo com classificação do IBGE para definir o porte dos aeroportos e quais deles se encaixam na categoria "regionais".