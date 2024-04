MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Cestas básicas contarão com isenção dos futuros impostos sobre o consumo

O governo apresentou na regulamentação da Reforma Tributária uma proposta de redução no número de produtos para a cesta básica nacional, que incluirá a isenção dos futuros impostos sobre o consumo (CBS e o IBS).

"Um dos princípios norteadores para a seleção dos alimentos a serem beneficiados por alíquotas favorecidas foi a priorização dos alimentos in natura ou minimamente processados e dos ingredientes culinários, seguindo-se as recomendações de alimentação saudável e nutricionalmente adequada do Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde", argumenta a proposta do governo.

Outra diretiva da proposta é o destaque na priorização dos alimentos consumidos por pessoas de menor renda, visando garantir que essas famílias recebam a maior parte dos benefícios tributários.

"Para embasar a seleção destes alimentos, foi construído um indicador que mensura a relação entre o quanto cada alimento pesa no orçamento de alimentos das famílias de baixa renda e o quanto pesa no orçamento de alimentos das demais famílias, a partir das informações da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE", diz o texto.



"O terceiro e último dos princípios que norteou a seleção dos alimentos foi assegurar que os alimentos da atual Cesta Básica do PIS/Cofins tenham sua tributação reduzida, com exceção daqueles de consumo muito concentrado entre os mais ricos", completa o documento.

Atual cesta básica

De acordo com o relatório do Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP), as normas atuais contemplam a desoneração de 745 alimentos diferentes inclusos nas leis de desoneração de tributos federais.

A cesta básica atual tem itens que não são necessariamente prioridades dos indivíduos de baixa renda, mas são isentos de impostos federais. São eles:

Bacalhau;

Cogumelos e trufas;

Fígado de pato e de ganso ;

Nozes, macadâmia e tâmaras;

Óleo de coco;

Queijos como ricota e provolone;

Salmão.

Nova cesta básica

A cesta básica proposta pelo governo, que conta com alíquota zero, tem os seguintes itens:

Açúcar;

Arroz;

Café;

Cocos;

Farinha de mandioca;

Farinha de trigo;

Farinha, grumos e sêmolas, de milho, e grãos esmagados ou em flocos, de milho;

Feijões;

Leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado; e fórmulas infantis definidas por previsão legal específica;

Manteiga;

Margarina;

Massas alimentícias;

Óleo de soja;

Pão comum ;

Raízes e tubérculos.

Produtos com descontos de 60% no valor dos impostos

Além dos itens que terão imposto zerado, alguns terão 60% de desconto na alíquota. São eles:

Carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos;

Crustáceos (exceto lagostas e lagostim);

Farinha, grumos e sêmolas, de cerais; grãos esmagados ou em flocos, de cereais;

Leite fermentado, bebidas e compostos lácteos;

Massas alimentícias;

Mate;

Mel natural;

Peixes e carnes de peixes (exceto salmonídeos, atuns; bacalhaus, hadoque, saithe e ovas e outros subprodutos);

Polpas de frutas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e sem conservantes;

Queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino;

Sal de mesa iodado;

Sucos naturais de fruta ou de produtos hortícolas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e sem conservantes;

Tapioca e seus sucedâneos.

Reforma Tributária

Na noite de ontem (24), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), entregou a proposta de regulamentação da Reforma Tributária ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

A proposta prevê alíquota média do Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) de 26,5%, podendo ter variação entre 25,7% e 27,3%, segundo o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy.

Segundo Haddad, alguns dos benefícios são o fim da cumulatividade (cobrança em cascata) dos tributos e a não exportação de impostos.

"Mesmo com as exceções que a emenda constitucional trouxe, a alíquota pode ser reduzida [em relação a hoje]. Os investimentos no Brasil serão desonerados, as exportações serão desoneradas, os produtos mais populares, sejam alimentos, sejam produtos industrializados consumidos pelos mais pobres, terão um preço melhor", disse o ministro

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.