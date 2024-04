Unsplash/Alexander Grey Em alta, dólar chega a R$ 5,27

O dólar voltou a subir nesta quinta-feira (18) e atingiu R$ 5,27 - no dia anterior, a moeda havia interrompido uma sequência de cinco dias de alta. Agora, o dólar acumula alta de 2,39% na semana e um ganho de 4,55% no mês.

Segundo investidores, alguns fatores explicam o aumento do valor do dólar em relação ao real. A perspectiva de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos é um deles.

Além disso, nesta semana, o FMI (Fundo Monetário Internacional) diminuiu a projeção fiscal do Brasil para os próximos anos . Por fim, ainda há o temor de uma escalada no conflito no Oriente Médio após os ataques do Irã contra Israel.

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores, está operando em queda de 0,17%, aos 123.882 pontos, menor nível desde novembro de 2023. A queda acumulada da semana é de 1,41%.

Presidente do Banco Central, Roberto Campos falou com a imprensa após reunião de ministros do G20, em Washington, nos Estados Unidos. Para ele, o dólar em alta é "um problema".

O presidente do BC, porém, mencionou que o fluxo de recursos para o Brasil e as reservas internacionais do país são fatores que atenuam problemas. Campos Neto também ressaltou que o BC só intervém no mercado de câmbio quando detecta problemas no funcionamento do mercado.

