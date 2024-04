Wikimedia Commons O ex-chef do McDonald's revela itens que não são vendidos nas lojas

O chef Mike Haracz, que ficou conhecido na rede social TikTok por revelar segredos do McDonald's, falou sobre o menu da Convenção Mundial da rede de fast food, que aconteceu nessa semana em Barcelona, na ​​​​Espanha . O chef já participou da festa, mas não este ano.

Em um vídeo de um minuto e vinte segundos postado na última quarta-feira (9), o ex-funcionário da empresa revelou novidades divulgadas na convenção da empresa .

Especificamente, Haracz revelou os itens do menu do restaurante que os americanos nunca terão a chance de pedir nos EUA . É a primeira vez que a empresa realiza a reunião fora do país desde a sua convenção mundial inaugural, feita em 1965.

“Aqui estão três itens que eles estão exibindo que você provavelmente nunca terá nos EUA”, disse ele no video com mais de 14.300 visualizações.

O chef confessou que, embora as Potato Wedges, que no Brasil são vendidas como Batatas Rústicas, sejam um item do menu internacional em vários países, os clientes dos EUA podem comprar no restaurante McDonald's.

Segundo Haracz “Qualquer coisa que concorra com batatas fritas, eles não vão servir, porque por que perder esse dinheiro”, explicou.

Outro item que ele afirma ter sido excluído dos cardápios americanos é o Lotus Biscoff Mcflurry com caramelo.

Outro item que o chef gostaria de estivesse disponível no país são os McNuggets picantes de pimenta preta e alho. O item pode ser encontrado no Japão.



