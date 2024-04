Reprodução Sósia chinês do Elon Musk é chamado de "Elong Musk"

Yilong Ma, o sósia chinês de Elon Musk que viralizou na internet imitando o magnata dono da Tesla, foi banido de algumas das principais redes sociais da China nos últimos dias, conforme relata o site Business Insider. Suas contas nas versões chinesas do TikTok e do Twitter não estão mais ativas.

A conta de Ma na Douyin, versão chinesa do TikTok, não possui mais nenhum conteúdo, enquanto sua conta na Weibo, plataforma chinesa similar ao Twitter, exibe um comunicado de restrição de conteúdo devido a violações das políticas da plataforma.

Ma, contatado pelo Business Insider, afirmou não ter recebido explicações das plataformas sobre a suspensão de suas contas. No entanto, sua conta no TikTok, onde utiliza o nome "Elong Musk", continua ativa, contando com mais de 240 mil seguidores.

Em seus vídeos, Yilong Ma aparece com carros da Tesla e fala em inglês com auxílio de um tradutor do celular. Em uma postagem recente, ele segura o símbolo do Twitter, um pássaro azul de papel, e diz "my bird", em referência à compra da rede social por Elon Musk. Em outro post, ele se autodenomina "o irmão chinês de Musk".

O sósia chinês de Elon Musk ganhou notoriedade em 2020, quando seus vídeos se tornaram virais. O próprio dono da Tesla já expressou interesse em conhecer seu sósia chinês, caso ele realmente exista.



