Elon Musk , o visionário empresário por trás de SpaceX e Tesla, teve uma infância marcada por experiências traumáticas, incluindo abuso físico e psicológico de seu pai, Errol, e bullying na escola, informa o site Infobae. No entanto, apesar da relação conturbada com seu pai, Musk tomou uma decisão fatídica aos dez anos de idade: mudar-se com ele para as redondezas de Pretória. Posteriormente, seu irmão Kimbal também se juntou a eles. Musk mais tarde descreveria essa decisão como "realmente má". No entanto, essa mudança levou-o a encontrar um vínculo inesperado que moldaria seu caráter: seus primos.

A relação com Peter, Lyndon e Russ Rive, filhos de sua tia materna, Kaye Rive, foi fundamental para o magnata. As aventuras compartilhadas nos anos 80 ajudaram Musk a tomar decisões sem medo, demonstrar sua competitividade e deixar para trás sua timidez infantil. Agora, ele tinha uma "conjura de primos" que o acompanhava, onde o risco era o principal combustível.

Essa relação entre Musk e seus primos é aprofundada na biografia escrita por Walter Isaacson, intitulada "Elon Musk". O livro oferece detalhes íntimos e desconhecidos da vida de um dos empresários mais visionários da atualidade.

Separada de Errol, a mãe de Elon, Maye Musk, decidiu mudar-se para perto, para que a família estivesse mais próxima. Todos os sextas-feiras, ela pegava seus filhos para passar a noite na casa de sua avó, Winnifred Haldeman. A diversão começava quando Elon e Kimbal passavam a noite na casa anexa de seus primos. Maye, longe de ser uma avó convencional, participava das travessuras.

Os primos enfrentavam situações perigosas juntos, o que ensinou Musk desde cedo a não ter medo, mas também a evitar comportamentos imprudentes. Essa relação se refletiu anos depois, quando Lyndon Rive propôs a Musk a ideia de fundar a SolarCity durante uma viagem ao festival Burning Man em 2004.

Com Musk como principal financiador e presidente do conselho, a SolarCity decolou em 2006, redefinindo o mercado de energia solar nos EUA. No entanto, o relacionamento entre Musk e seus primos enfrentou desafios, especialmente durante o desenvolvimento dos telhados solares, o que culminou na saída de Lyndon e Peter da empresa em 2016.

Apesar das tensões, a sinergia entre Musk e seus primos provou ser um fator significativo para o sucesso e a inovação das empresas de Musk. A aquisição da SolarCity pela Tesla em 2016 gerou controvérsia, mas posteriormente foi aprovada, consolidando o papel fundamental de Musk na empresa de energia solar.